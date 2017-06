Bild vergrößern Die Kameras sollen an großen Bahnhöfen und im Umfeld von Sport- und Großveranstaltungen ab dem Spätsommer zum Einsatz kommen. dpa Bild:

Bahn-Mitarbeiter werden künftig in ganz Deutschland mit Bodycams ausgestattet. Nach Tests in Berlin und Köln setzt der Konzern die Technologie bald bundesweit an großen Bahnhöfen und bei Veranstaltungen ein.