Der österreichische Karstadt-Eigentümer Signa hat Insidern zufolge in dieser Woche eine drei Milliarden Euro schwere Offerte für die Warenhauskette Kaufhof vorgelegt. Das Angebot sei durchfinanziert und umfasse auch die Schulden, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Die Kaufhof-Immobilien würden dabei mit 2,63 Milliarden Euro bewertet. Bis Mitte November werde eine Antwort der Kaufhof-Mutter Hudson's Bay (HBC) erwartet. Die HBC-Aktie legte nach der Nachricht um acht Prozent zu. Signa wollte sich zu den Informationen nicht äußern, von Hudson's Bay gab es zunächst keine Stellungnahme.

Doch der Druck auf Baker ist groß. Der aktivistische Investor und HBC-Aktionär Land and Buildings forderte schon im Sommer, dass sich der Konzern von Immobilien und vom Europa-Geschäft um Kaufhof trennt. Zuletzt verschaffte sich HBC etwas Luft, indem er einen neuen Investor an Bord holte, für mehr als 700 Millionen Euro eine Immobilie in New York verkaufte und ein Bündnis mit dem Büroflächen-Anbieter WeWork schmiedete.