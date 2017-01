GenfSchweizer Uhrenhersteller erwarten nach fast zwei Jahren sinkender Exportzahlen 2017 zumindest eine Stabilisierung ihrer Umsätze. In den wichtigen Märkten China und USA gebe es Zeichen für eine Trendwende, sagten Branchenmanager am Dienstagabend auf der Uhren- und Schmuckmesse SIHH in Genf. „Wir hoffen auf ein Jahr der Stabilisierung und Konsolidierung“, sagte Nicolas Bos, Manager bei der Richemont-Marke Van Cleef&Arpels. „Gegen Ende des vergangenen Jahres hat sich eine etwas bessere Entwicklung abgezeichnet.“

Die Verkäufe im wichtigsten Markt Hongkong waren stark zurückgegangen wegen der Antikorruptionsbemühungen in China, wo teure Uhren als Bestechungsgeschenke aus der Mode gekommen sind, und aufgrund der monatelangen Unruhen in der Sonderzone. Zudem vergraulten Terroranschläge in Europa die kauffreudigen Touristen aus dem Nahen und Fernen Osten. Auch in den USA, einem weiteren wichtigen Markt, waren die Verkäufe ins Stocken geraten. Seit 17 Monaten befinden sich die Schweizer Uhrenexporte im Sinkflug.