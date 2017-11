Bild vergrößern Der Lebensmittelhersteller muss eine Strafe von umgerechnet 70.000 US-Dollar zahlen, entschied ein Gericht in Neu Dehli. Bild: AP

Ein indisches Gericht verurteilt den Lebensmittelhersteller Nestle zu einer Geldstrafen. Grund sind die in den Jahren 2015 bis 2016 in Proben festgestellten erhöhten Blei- und Aschewerte in Maggi-Fertignudeln.