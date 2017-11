In den vergangenen Tagen berichteten Schweizer Medien, dass sich Unternehmen aus der Logistik- und Flugzeugwartungsbranche für den Kauf von Skywork interessierten. „Tatsache ist, dass SkyWork Airlines für die kommende Expansionsphase mit einem Betriebskredit ausgestattet wurde (...)“, teilte das Unternehmen nun mit. Skywork fliegt in der Wintersaison acht Destinationen an, darunter Berlin, München, Hamburg und Wien. Mit fünf Flugzeugen und etwa 120 Mitarbeitern hat die Airline in diesem Jahr nach eigenen Angaben 140 000 Passagiere transportiert.