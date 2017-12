HamburgDen weihnachtlichen Blindtest mit den Verwandten besteht der eigentümliche Mix aus Ethyalalkohol, Zucker, dreierlei Säuren und Aroma problemlos. Mit sprudelndem Wasser ausgefüllt im eleganten Glas geht die prickelnde Flüssigkeit glatt als Sekt durch. Voller Geschmack, etwas mehr Süße, also wahrscheinlich ein Südeuropäer, analysiert der vermeintliche Weinkenner. Nur etwas zu warm – und etwas wenig Kohlensäure, assistiert sein Schwiegersohn. Vielleicht, so scherzt er, könnte der Sekt einmal durch den Wassersprudler gehen.

Die Auflösung: Tatsächlich stammt das Wasser aus dem Sprudler, Alkohol und Aroma aus einem neuen Sirup des börsennotierten Sodastream-Konzerns. Ein Schluck Sektsirup auf fünfmal soviel gesprudeltes Wasser – fertig ist der Fake-Sekt. Pünktlich zum Jahreswechsel steht der „Getränkesirup mit Riesling-Geschmack“ im firmeneigenen Online-Shop. Ebenso pünktlich erscheinen ähnliche Testberichte wie dieser in deutschsprachigen Medien. Ein Coup für Ferdinand Barckhahn.

Der Deutschland-Chef von Sodastream positioniert den Sprudler geschickt in den Medien. Auf all seinen Märkten provoziert der Hersteller mit seinen Botschaften. In Deutschland warb Sodstream für den neuen Sekt-Sirup zunächst damit, laut Marktforschern schmecke das Produkt 76 Prozent der befragten Frauen besser als die Champagner-Marken Moët & Chardon und Veuve Clicquot (was ja nicht unbedingt für den Sirup sprechen muss, als vielmehr gegen die Geschmackssicherheit deutscher Frauen). Danach gab Sodastream eine Unterlassungserklärung für die Aussage ab – und hatte so eine Gelegenheit, die Pressemitteilung noch einmal zu verschicken.

„Rechtliche Auseinandersetzungen führt niemand gern. Aber das Produkt ist dadurch vielleicht noch öfter erwähnt worden“, sagte Barckhahn dem Handelsblatt. Momentan sei der Sirup der erfolgreichste im firmeneignen Webshop – und komme demnächst möglicherweise auch in den stationären Einzelhandel. Sodastream habe dabei von einem ebenfalls schlagzeilenträchtigen Vorstoß aus dem Jahr 2016 gelernt. Damals brachte das Unternehmen einen Bier-Sirup auf den Markt. Zwar seien die Erstverkäufe „sensationell“ gewesen, die Wiederkaufrate aber zu gering – offenbar stimmte der Geschmack nicht. Inzwischen hat Sodastream seinen Bier-Sirup vom Markt genommen. 2018 könne aber möglicherweise ein neuer Anlauf mit verbesserter Rezeptur kommen, kündigte Barckhahn an.

Die Sprudler-Marke Sodastream ist in Deutschland besonders erfolgreich, seitdem Barckhahns Vorgänger Henner Rinsche das Konzept auf den hiesigen Markt angepasst hat. Während sich Sodastream in den USA in der Werbung schlagzeilenkräftig als umweltfreundlicher David im Kampf gegen die Plastikflaschen-Goliaths Coca-Cola und Pepsico positioniert, setzt die deutschsprachige Werbung mittelweile ganz auf ein anderes Argument: Der Sprudler erspare das Schleppen von Getränkekisten. Zudem hat Sodastream am Konzernsitz in Israel einen Sprudler mit Glasflaschen speziell für Deutschland und Österreich entwickelt.