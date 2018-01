NürnbergDer Spielzeug-Fachhandel Vedes will angesichts des boomenden Online-Handels massiv in digitale Angebote investieren. „Der Online-Bereich hat in der Spielwarenbranche in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen“, sagte Vedes-Chef Thomas Märtz am Mittwoch auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. „Wir müssen uns daher weiterentwickeln.“ Investieren wolle Vedes zudem in die Marke und in neue Logistikpartnerschaften. Konkrete Angaben zu den Kosten wurden nicht gemacht.

Vedes-Vorstand Achim Weniger sprach aber von einer siebenstelligen Summe. Zugleich setze Vedes aber weiter auf den stationären Handel.