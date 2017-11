NürnbergKaum eine Branche wächst so stark wie sie Spielzeugindustrie. Seit 2013 geht es jedes Jahr aufwärts, zeigt die Absatzstatistik. Falls Hersteller und Händler mit ihrer Einschätzung richtig liegen, dann werden die Deutschen auch dieses Jahr wieder mehr Geld für Puppen, ferngesteuerte Autos und Bauklötze ausgeben. „Wenn alles super läuft, dann könnten wir auf ein Umsatzplus von zwei Prozent kommen“, sagte Willy Fischel, Geschäftsführer des Bundesverbands der Spielwarenhändler (BVS), an diesem Dienstag in Nürnberg.

Selbstverständlich ist das Plus nicht. In den vergangenen vier Jahren ist der Umsatz der Händler bereits um fast ein Fünftel gestiegen, von rund 2,6 Milliarden Euro auf gut 3,1 Milliarden vergangenes Jahr. Doch Fischel hat eine Erklärung, warum Eltern und Großeltern, Tanten und Onkels so spendabel sind: „Wer einen sicheren Arbeitsplatz hat, spart nicht bei den Spielzeug-Geschenken für die Kleinsten.“