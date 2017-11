San FranciscoIn der amerikanischen Spielzeugbranche bahnt sich einem Medienbericht zufolge eine milliardenschwere Fusion an. Der Hersteller von "Star Wars"-Figuren, Hasbro, sei am Konkurrenten Mattel interessiert, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Hasbros Marktbewertung lag am Börsenschluss Freittag in New York bei rund elf Milliarden Dollar, Barbie-Hersteller Mattel kommt auf gut fünf Milliarden Dollar, die Aktie zog nachbörslich um bis zu 20 Prozent an.

Mattel, mit seiner Zentrale im kalifornischen Sl Segundo, hatte die Märkte vor kurzem mit einem pessimistischen Ausblick und der Streichung der Dividende enttäuscht. Die Aktien von Mattel waren von Jahresbeginn bis Freitag bereits um rund 47 Prozent gefallen.