 Hasbro will mit Mattel fusionieren

Der US-Spielzeugkonzern Hasbro unternimmt einem Insider zufolge einen weiteren Versuch, den Barbie-Hersteller Mattel zu übernehmen. Hasbro sei auf den Rivalen zugegangen und habe einen Kauf angeboten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Demnach ist unklar, welchen Standpunkt Mattel einnimmt und ob die Fusion zustande kommt. Beide Firmen lehnten eine Stellungnahme ab. Über den angedachten Zusammenschluss hatte zuerst das "Wall Street Journal" berichtet.

Hasbro und Mattel haben immer wieder über eine Fusion verhandelt, etwa in den Jahren 1996 und 2015. Ein Konzern, in dem bekannte Marken wie Monopoly oder My Little Pony (Hasbro) sowie Fisher-Price oder Hot Wheels (Mattel) aufgehen würden, könnte bei Verhandlungen mit Filmstudios bessere Konditionen durchsetzen.