Klar wolle man aufholen und besser sein als der andere, aber eine echte Rivalität, wie sie jahrzehntelang herrschte, gehöre der Vergangenheit an, sind sich die Chefs von Puma und Adidas sicher. Insgesamt hätten beide Unternehmen aber inzwischen ein gutes Verhältnis, sagte Puma-Chef Björn Gulden bei einem gemeinsamen Auftritt mit Adidas-Chef Kasper Rorsted am Dienstagabend in Nürnberg. „Wir sind Konkurrenten. Aber der Begriff ist nicht negativ gemeint“, betonte Gulden.

Es war das erste Mal, dass die Chefs der beiden Firmen seit dem jahrzehntelang zurückliegenden Ausbruch des Zwists zwischen den einstigen Firmengründern, den Gebrüdern Dassler, in dieser Form öffentlich auftraten.