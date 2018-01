MünchenNirgendwo sind so viele Sportartikel auf einem Fleck zu bewundern wie auf der Ispo: 2801 Aussteller zeigen von Sonntag an wieder ihre neuesten Shirts und Shorts, die modernsten Skier und Bindungen sowie allerlei modische Accessoires. Seit fast 50 Jahren kommt die Branche inzwischen zu ihrer weltweit wichtigsten Fachmesse in München zusammen.

Die bekanntesten Sportmarken machen allerdings schon lange einen Bogen um die Ispo. Weltmarktführer Nike konnte sich noch nie so recht für die Messe begeistern. Auch die Nummer drei der Branche, Puma, ist bereits Anfang des Jahrtausends abgesprungen. Adidas, hinter Nike auf Rang zwei weltweit, gab seinen Stand ein paar Jahre später auf. Seither ist die zweite Reihe der Sportindustrie unter sich.