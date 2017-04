DüsseldorfNach dem gewaltsamen Rauswurf eines Fluggasts aus einer United-Airlines-Maschine kursierten in den sozialen Netzwerken vor allem Boykott-Aufrufe gegen die Airline. Die US-Fluggesellschaft hatte am Sonntag einen Passagier gewaltsam aus einer Kabine entfernen lassen , weil das Flugzeug überbucht war. Videos von dem Vorfall zeigten, wie Sicherheitsleute den Mann über den Boden des Kabinengangs zum vorderen Ausgang des Flugzeuges ziehen.

Inzwischen haben auch andere Fluggesellschaften in den sozialen Netzwerken gekontert und den Shitstorm genutzt, um sich ironisch zu positionieren. So zum Beispiel Emirates oder Royal Jordanian. Die jordanische Fluggesellschaft spielt mit dem Wort „drag“ (ziehen). Emirates bezieht sich auf ein älteres Zitat von United-Chef Oscar Munoz.

United-Chef Munoz entschuldigte sich am Dienstag doch noch einmal, nachdem er zuvor mitgeteilt hatte, dass er ausdrücklich hinter seinen Mitarbeitern stehe und dafür kritisiert wurde. Aber auch für die nächste Stellungnahme wurde er kritisiert, weil er das Wort „reaccomodate“, auf deutsch so viel wie „umquartieren“ nutzte, um zu beschreiben, was dem Passagier widerfuhr.