StuttgartAnton Schlecker droht eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer für den ehemaligen Drogeriemarkt-König eine Haftstrafe von drei Jahren. Eine Bewährungsstrafe wäre damit ausgeschlossen. Für Schleckers Sohn Lars beantragte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Schlecker unter anderem vor, Geld aus seinem Unternehmen beiseite geschafft zu haben, obwohl er schon gewusst haben soll, dass es auf die Insolvenz zusteuert. Der 73-Jährige bestreitet das. Im Prozess hat er betont, bis zuletzt fest an das Überleben der Firma geglaubt zu haben. Europas ehemals größte Drogeriekette hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Mehr als 25.000 Menschen in Deutschland und genau so viele im Ausland verloren ihren Arbeitsplatz.