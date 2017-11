Bild vergrößern Die spanische Stada-Zentrale liegt in Barcelona. Im Rahmen der Katalonien-Krise fürchtet der Konzern Umsatzeinbußen durch Boykottaktionen spanischer Apotheker. Bild: dpa

Die Katalonien-Krise betrifft auch deutsche Unternehmen in Spanien. Es gibt Boykott-Aktionen spanischer Apotheker gegen Unternehmen mit Sitz in Katalonien, so auch gegen Stada.