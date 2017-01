Die weltgrößte Kaffeehauskette Starbucks bekommt die Flaute in der US-Gastronomiebranche zu spüren. Nach einem überraschend schwachen Umsatzplus im abgelaufenen Geschäftsquartal senkte das Management seine Prognose fürs Gesamtjahr. Es verwies insbesondere auf einen schwächeren Kundenzustrom in den heimischen US-Filialen. Die Starbucks-Aktie brach am Donnerstag im nachbörslichen Handel um 3,8 Prozent ein.