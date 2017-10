Viele Modehändler in den Innenstädten und Einkaufszentren atmen auf: Nach einem regelrechten Konsumboykott im Frühjahr und Sommer kaufen die Verbraucher endlich wieder Kleidung. Der September sei für den Modehandel in Deutschland „der beste Monat seit 17 Jahren“ gewesen, berichtet das Branchenblatt „Textilwirtschaft“ in einer aktuellen Studie. Die Umsätze hätten durchschnittlich um 20 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen. Ein so hohes Plus gab es seit Beginn der Marktbeobachtung im Jahr 2000 noch nie.

Thomas Rasch, Hauptgeschäftsführer des Modeverbandes GermanFashion, sprach von einem „Dammbruch“. Durch die lange Kaufzurückhaltung habe sich ein Bedarf aufgestaut, der sich jetzt Bahn breche.