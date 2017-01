WiesbadenStarker Bierdurst in Übersee und die Zusatz-Nachfrage während der Fußball-Europameisterschaft haben Deutschlands Brauern 2016 ein stabiles Jahr beschert. Der Absatz von Pils, Weizen und Mischgetränken legte leicht um 0,1 Prozent auf 95,8 Millionen Hektoliter zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Zur stabilen Bilanz habe auch der überdurchschnittlich warme Sommer beigetragen, hieß es vom deutschen Brauer-Bund.