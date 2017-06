AmsterdamDer Möbel- und Einzelhändler Steinhoff, zu dem in Deutschland die Discounter-Kette Poco gehört, hat sein erstes Geschäftshalbjahr mit einem kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwachs abgeschlossen. Im Berichtszeitraum von September bis Ende März konnte der MDax-Konzern seine Erlöse um 48 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro steigern, wie Steinhoff am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Ohne Zukäufe lag der Zuwachs allerdings nur bei 9 Prozent. Der operative Gewinn stieg um 13 Prozent auf 903 Millionen Euro.