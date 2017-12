Das US-Unternehmen werde 100 Millionen Euro auf den Tisch legen, teilte Italiens zuständige Behörde am Freitag mit. Amazon lege damit einen Streit um ausstehende Steuern für den Zeitraum von 2011 bis 2015 bei. Amazon teilte lediglich mit, man habe mit der Behörde ein Übereinkommen über "Fälle aus der Vergangenheit" erzielt. Details nannte der Onlinehändler nicht. Amazon investierte nach eigenen Angaben seit dem Start in Italien mehr als 800 Millionen Euro in dem südeuropäischen Land und beschäftigt dort über 3000 Mitarbeiter.

Die EU-Kommission und viele Mitgliedsländer wollen stärker gegen Tricks von globalen Großkonzernen zur Steuervermeidung vorgehen. Die EU-Staaten einigten sich dazu Anfang des Monats auf eine schwarze Liste, mit der der Druck auf 17 Steueroasen außerhalb der Staatengemeinschaft erhöht werden soll.