„Unser gemeinsames Ziel ist es, der Elektromobilität in den unterschiedlichsten Branchen zum Durchbruch zu verhelfen“, betonte Streetscooter-Chef Achim Kampker. Alphabet bietet neben dem Finanzleasing von Fahrzeugen auch andere Dienstleistungen wie einen Werkstattservice an.

Die Post ist mit dem Streetscooter zu einem großen Hersteller von Elektro-Fahrzeugen aufgestiegen. Mittelfristig will der Konzern seine gesamte Brief- und Paketzustellflotte von knapp 50.000 Fahrzeugen auf die Elektro-Wagen umstellen. Streetscooter werden aber auch an Kunden außerhalb des Konzerns verkauft – etwa an Bäckereien, Handwerker oder Kommunen.