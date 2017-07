Brüssel/BerlinIm Streit über den Verkauf von Schönheitsprodukten über das Internet hat der amerikanische Luxus- und Kosmetikkonzern Coty Rückenwind bekommen. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Nils Wahl, erklärte am Mittwoch, Coty könne der deutschen Kosmetikkette Parfümerie Akzente verbieten, seine Produkte online zu verkaufen. „Ein Anbieter von Luxusartikeln kann seinen autorisierten Einzelhändlern untersagen, seine Produkte über Plattformen Dritter wie Amazon oder Ebay zu verkaufen.“ Wahls Stellungnahme ist zwar nicht bindend. Aber in vier von fünf Fällen folgt der EuGH dem Generalanwalt. Das Gericht wird in den nächsten Monaten sein Urteil fällen.