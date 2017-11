MünchenDer Nahrungsmittelkonzern Südzucker expandiert in den USA im Geschäft mit Tiefkühlpizza. Die Tochter Freiberger zahlt 435 Millionen Dollar (rund 375 Millionen Euro) für Richelieu Foods aus dem US-Bundesstaat Massachusetts, wie Südzucker am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Die Behörden müssen aber noch zustimmen.

Freiberger ist vor allem für die Tiefkühlpizza-Marke „Alberto“ bekannt, produziert aber auch für große Handelsketten unter deren Eigenmarken. Auch Richelieu stellt mit rund 900 Mitarbeitern Tiefkühlpizza, Saucen und Dressings für Lebensmittelketten her.