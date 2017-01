LipezkDer Süßwarenkonzern „Roshen“ des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko schließt seine Fabrik im südrussischen Lipezk. „Damit stehen 700 Menschen auf der Straße, die für örtliche Verhältnisse anständige Gehälter bekamen“, sagte Fabrikdirektor Oleg Kasakow der örtlichen Webseite Gorod48.ru am Freitag. Die Produktion werde im April nach Verarbeitung der letzten Rohstoffe eingestellt.

Der 51-Jährige hat den Konzern bis zum Ende seiner Amtszeit 2019 an einen britischen Treuhänder übergeben. Das Unternehmen besitzt noch Fabriken in der Ukraine sowie in Litauen und Ungarn.