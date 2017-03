ZürichNach den Rückschlägen der vergangenen Jahre ist der Uhrenkonzern Swatch gut ins neue Jahr gestartet. „Der Jahresanfang hat sehr gute Fortschritte bei den Verkäufen in Lokalwährungen im Bereich Uhren und Schmuck gezeigt“, sagte Konzernchef Nick Hayek der Wirtschaftszeitung „L'Agefi“. Dies sei vor allem in Asien und im speziellen in China der Fall gewesen. Die Situation in Hongkong habe sich in den vergangenen Monaten normalisiert.

Auf den wichtigsten Märken hätten die Marken Breguet, Blancpain, Longines und Swatch in Lokalwährungen ein zweistelliges Wachstum verzeichnet. „Es handelt sich um eine veritable Beschleunigung.“ Er verfolge auch die Entwicklung bei anderen Branchenvertretern. „Ich weiß, dass wir nicht die einzigen sind, die zu Wachstum zurückgefunden haben“, sagte Haykek.