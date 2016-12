PfullendorfDie von der bosnischen Unternehmerfamilie Hastor kontrollierte Investment-Gesellschaft Tahoe hält inzwischen 40,61 Prozent am angeschlagenen Küchenhersteller Alno. In der ersten Angebotsperiode bis 14. Dezember hätten 7,36 Prozent der freien Aktionäre ihre Anteile an Tahoe verkauft, teilte Alno am Mittwoch mit.

Vom 22. Dezember bis zum 4. Januar laufe noch eine weitere Angebotsperiode, sagte ein Sprecher. In dieser Zeit könnten Aktionäre erneut ihre Aktien zum Preis von 0,50 Euro an Tahoe verkaufen.