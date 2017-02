DüsseldorfIn den Tarifverhandlungen für rund 100.000 Beschäftigte der westdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie verstärkt die IG Metall ihren Druck auf die Arbeitgeber. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft am Montag rund 1.400 Menschen an Warnstreiks. „Der Druck auf die Arbeitgeber wächst“, sagte die zuständige Tarifsekretärin der Gewerkschaft, Heide Schnare. Sie müssten sich bewegen und ein angemessenes Angebot vorlegen. Die Arbeitgeber bezeichneten diesen Schritt als unangemessen, sie verlangen konstruktive Verhandlungen.