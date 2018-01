Die C&A-Eigentümerfamilie plane, das 1841 gegründete Traditionsunternehmen an Investoren aus China zu verkaufen, berichtete der "Spiegel" am Sonntagabend. Der Deal solle angeblich kurz vor dem Abschluss stehen, hieß es unter Berufung auf Insider.

C&A beschäftigt nach eigenen Angaben rund 60.000 Mitarbeiter und hat rund 2000 Filialen in 21 Ländern. Die Anteile der C&A-Eigentümerfamilie sind in der Cofra Holding AG mit Sitz in Zug in der Schweiz gebündelt.