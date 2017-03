WirtschaftsWoche: Die Frosta-AG ist überall beliebt, bei Anlegern, offensichtlich bei Kunden – selbst Greenpeace und Foodwatch haben die Arbeit des Unternehmens in den vergangen Jahren gelobt. Sie wollen nicht nur eine Dividende zahlen, sondern die auch noch anheben. Das Unternehmen fordert die Politik auf, Gesetzeslücken zu schließen, gleichzeitig steigen Mitarbeiterzahl und Umsatz. Ihr Erfolg in der an Skandalen nicht armen Lebensmittelbranche ist fast schon unheimlich. Wie machen Sie das?

Maik Busse: Das sind drei Dinge, die den Erfolg ausmachen. Da ist das Vertrauen des Konsumenten. Als zweites die Leidenschaft der Mitarbeiter. Und Demut im Management.

Wie äußert sich die Demut?

Sie dürfen nie voraussetzen, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind. Sie müssen sich bei Erfolg noch mehr reinknien, um diesen abzusichern. Dazu gehört es, sich dessen sehr bewusst zu sein, was um einen herum passiert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben 2016 beschlossen, unsere Verpackungen umzustellen. Wir haben nicht versucht, das allein zu machen, was gerade Markenunternehmen oft tun. Wir haben zusammen mit dem Dualen System und Experten der Verpackungsindustrie eine Verpackung entwickelt, die nicht mehr aus unterschiedlichen Kunststoffen bestehen. Wir haben Farben reduziert und verwenden nur noch wasserlösliche Farben. Am liebsten hätten wir eine komplett biologisch abbaubare Verpackung gemacht, daran müssen wir noch arbeiten. Aber es geht darum, immer zu prüfen, was man noch machen kann und nicht zu sagen, wir sind doch schon toll.