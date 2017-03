BangaloreEine starke Nachfrage in Japan und China hat dem Luxusjuwelier Tiffany das Quartal gerettet. Das boomende Asiengeschäft machte die anhaltende Flaute auf dem heimischen US-Markt wett und bescherte dem Unternehmen ein Umsatzplus von 1,3 Prozent auf 1,23 Milliarden Dollar. Das Management legte am Freitag die Bilanz für ein schwieriges Vierteljahr vor. Weil es nach dem Wahlsieg von Präsident Donald Trump zu Protestkundgebungen rund um den Trump Tower in New York kam, blieben in Tiffanys nahe gelegener Vorzeigefiliale auf der Prachtmeile Fifth Avenue ausgerechnet im wichtigen Weihnachtsgeschäft die Kunden aus.

In den USA kämpft das Unternehmen bereits seit längerem mit veränderten Einkaufstrends. Die Kunden bevorzugen verstärkt preisgünstigere Marken und geben weniger Geld für Accessoires aus. Wegen der schwachen Umsätze war Firmenchef Frederic Cumenal Anfang Februar zurückgetreten.