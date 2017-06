Lebensmittelimporte aus der Türkei, China und Indien werden europaweit am häufigsten beanstandet, berichtet die WirtschaftsWoche. Das zeigt eine neue Statistik des EU-Schnellwarnsystems für Lebensmittel, kurz RASFF. Sobald bei Kontrollen innerhalb der EU oder an den Außengrenzen gesundheitsgefährdende Lebensmittel auftauchen, werden über das Meldesystem alle EU-Länder alarmiert.

Unter anderem wurden bei Obst- und Gemüseimporten zu hohe Pestizidwerte und Salmonellen nachgewiesen. In Nusslieferungen fanden Lebensmittelinspekteure Pilzgifte. Seit Jahresbeginn 2017 gab es zudem zahlreiche Warnmeldungen aus Deutschland, die chinesische Produkte betrafen. So wurde im Mai genetisch veränderte Papaya in chinesischen Fruchtcocktails entdeckt. Auch vor Tintenfisch mit zu hohen Cadmium-Werten und zuckerfreien Drops, in denen Metallfragmente steckten, warnten deutsche Kontrolleure über das RASFF-System.