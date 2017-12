Vor allem der Verkauf in den Filialen lief in den vergangen Jahren immer schleppender. Dass es zu Schließungen und Standortabgaben kommen wird, scheint damit absehbar. So gelten etwa die Münchner Läden schon seit längerem als Schließungskandidaten, auch weil die Vermieter die vorzeitige Räumung wohl bezuschussen würden. Besonders erstaunlich: Trotz des allgemeinen Online-Booms hat Beate Uhse auch im E-Commerce zu kämpfen.