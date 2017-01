ParisDie französische Werft STX France, die auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisiert ist, soll einen neuen Besitzer bekommen. Das italienische Schiffsbauunternehmen Fincantieri mit Sitz in Triest soll offenbar die berühmte französische Werft aus Saint-Nazaire am Atlantik übernehmen. Fincantieri, das größte europäische Schiffsbauunternehmen, das Kreuzfahrtschiffe, Jachten und Kriegsschiffe herstellt und mehrere Werften in Italien besitzt, will daraus eine Art „Airbus der Schifffahrt“ machen. Damit würde die Werft wieder in europäischen Besitz kommen.

In den letzten Jahren gehörte das Traditionsunternehmen der südkoreanischen Gruppe STX Offshore and Shipbuilding, deren Geschäfte insgesamt schlecht laufen, während STX France, früher bekannt unter dem Namen Chantiers de l´Atlantique, bestens im Geschäft ist. Deshalb wird die Angelegenheit seit drei Monaten von einem Gericht in Seoul behandelt.