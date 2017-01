Für den Marketingexperten Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU kommt das nicht überraschend: „Wir sind in unserem Herzen immer noch Jäger und Sammler“, erklärt der Marketing-Experte den anhaltenden Erfolg.

Die Sammelleidenschaft der deutschen Konsumenten ist der Nielsen-Studie zufolge so groß, dass sie im Zweifel Händler bevorzugen, die mit Treueaktionen locken. Kein Wunder also, dass beim Bezahlen im Laden Fragen wie „Haben Sie eine Payback-Karte?“ oder „Sammeln Sie unsere Treuepunkte?“ inzwischen fast so selbstverständlich sind wie das Kassieren.