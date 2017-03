Normalerweise halten sich Unternehmen mit politischen Äußerungen zurück. Für Aufsehen sorgte deshalb ein Tweet des Fastfood-Riesen McDonald's, der am Donnerstagnachmittag über den offiziellen Twitter-Account verbreitet wurde und an den US-Präsidenten Donald Trump gerichtet war: "You are actually a disgusting excuse of a President and we would love to have Barack Obama back, also you have tiny hands" - frei übersetzt: "Sie sind ein widerlicher Präsident und wir wünschen uns Barack Obama zurück, außerdem haben Sie kleine Hände".

Der Tweet trat aber in der Zwischenzeit eine Lawine von Reaktionen der Twitter-Nutzer los. Einige versprachen, jetzt unbedingt bei McDonald's essen zu gehen, andere zeigten sich empört und versuchten, einen Boykott-Aufruf in Umlauf zu bringen. Noch pikanter macht die Situation, dass Obamas früherer Sprecher Robert Gibbs der Kommunikationschef des Fast-Food-Riesen ist.