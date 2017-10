San FranciscoWenn von Travis Kalanick die Rede ist, dann stets in martialischem Ton. Der Ex-Chef von Uber wolle sich in seine alte Firma „zurückkämpfen”, heißt es etwa. Oder: Bei dem Fahrdienst sei ein „offener Machtkampf” ausgebrochen. Im aktuellen Fall hatte der 41-jährige zwei neue Köpfe in den Uber-Verwaltungsrat berufen, ohne sich zuvor mit Uber-Chef Dara Khosrowshahi oder den übrigen Mitgliedern des Gremiums abzustimmen: der früheren Xerox-Chefin Ursula Burns und dem ehemaligen Chef der Investmentbank Merrill Lynch, John Thain.

Angeblich haben die Investoren im Uber-Aufsichtsrat Kalanick Ende Juni zum Rücktritt vom CEO-Posten gezwungen. Angeblich schraube das Management seither an einem friedvollen Uber 2.0. Faktisch indes sieht es so aus, als habe sich überhaupt nichts geändert. Der Uber-Gründer schaltet und waltet, wie es ihm gefällt.

Das Problem hat sich das Management selbst eingebrockt. Es hing zu lange Silicon Valleys Mythos vom unfehlbaren Gründer nach, einer Art IT-Vaterfigur, die es in einem Geniestreich schon irgendwie richten wird. Eben nicht. Der Fall des Hauses Uber zeigt die Schattenseite vom Gründerkult der Tech-Branche und was passiert, wenn jede Kontrolle fehlt. Das Uber-Management kann Kalanick nicht so einfach loswerden.

Der Gründer besitzt große Anteile am Unternehmen, sicherte sich mit Aktientricks fortlaufend weitere Stimmrechte und stellt immer wieder seinen Einfluss unter Beweis. Der 41-Jährige streitet sich mit seinen mächtigen Investoren von Benchmark um Stimmrechte im Aufsichtsrat. Er attackiert den neuen Uber-Chef Khosrowshahi, um eine Entscheidung abwenden, die Khosrowshahi gemeinsam mit der Investmentbank Goldman Sachs ausgeheckt habe, wie die „New York Times“ berichtet.

Der Fahrservice will den Tech-Konzern Softbank als Investor gewinnen. Doch die Japaner zögern, vor allem wegen der Macht des unberechenbaren Kalanick. So gehöre zu den Plänen, das zehnfache Stimmrecht bei einigen Aktien abzuschaffen, was den Einfluss von Kalanick drastisch schmälern würde. Am Dienstag trifft sich der Uber-Aufsichtsrat, um die Pläne zu diskutieren. Mit der aktuellen Kampfberufung zweier neuer Aufsichtsratsmitglieder will Kalanick die Strategie durchkreuzen.

Travis gegen den Rest der Welt – so liebt es der 41-Jährige eben. Wenn Kalanick Streit suche, sehe sein Gesicht aus „wie eine Faust”, schrieb die berühmte Tech-Journalistin Kara Swisher einmal über ihn. Die aggressive Kampflust des Gründers trieb das Wachstum von Uber an, heute ist es mit einer Bewertung von knapp 70 Milliarden Dollar das wertvollste Start-up der Welt.