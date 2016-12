Klar im Vorteil sind also selbst gebastelte Gutscheine. Über deren Gültigkeit kann wohl mit den meisten Schenkenden verhandelt werden. Oder doch besser ein Geschenk im Laden kaufen und es bei Nichtgefallen einfach zurückgeben?

Ganz so unkompliziert ist auch das nicht. Zu Rückgaben im Laden gibt es keine gesetzliche Regelung. Allerdings sind die Händler in Deutschland recht kulant. Insbesondere in Bekleidungsgeschäften ist es die Regel, dass Kunden die ungetragene Ware innerhalb von zwei bis vier Wochen zurückgeben können.