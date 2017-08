Bild vergrößern Das Unternehmen war bis vor wenigen Quartalen noch rasant gewachsen. Bild: AP

Der Sportartikelhersteller Under Armour baut nach einem neuerlichen Verlust sein Geschäft um. So sollen Filialen geschlossen und 277 Mitarbeiter entlassen werden. An der Börse reagiert die Aktie mit einem Kurssturz.