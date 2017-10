Bild vergrößern An seiner Prognose für ein Umsatzplus von drei bis fünf Prozent im Gesamtjahr hielt der Konzern fest. dpa Bild:

Die Stürme in den USA und das schlechte Wetter in Europa haben das Geschäft im dritten Quartal vermiest, klagt Unilever. Der Umsatzzuwachs lag unter den Erwartungen. Analysten zweifeln jedoch an der Erklärung.