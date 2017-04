WashingtonDer rabiate Rauswurf eines Passagiers aus einem überbuchten Flugzeug der amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines soll sich nicht wiederholen. „Das wird nie wieder passieren“, sagte United-Vorstandschef Oscar Munoz am Mittwoch dem US-Sender ABC. United werde keine Sicherheitsbeamten mehr in eine Maschine holen, um einen Passagier herauszuholen, der gebucht und bezahlt habe und im Flieger sitze.

Nach Kritik auch am Krisenmanagement der Airline sowie Boykott-Aufrufen in sozialen Netzwerken hatte sich Munoz am Dienstag in aller Form für den Vorfall entschuldigt und die Verantwortung übernommen. Er kündigte außerdem eine Überprüfung des Falls an. Dazu gehöre, wie United künftig mit Überbuchungen von Flugzeugen umgehe. Die Ergebnisse sollen bis Ende April vorgelegt werden.