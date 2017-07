Der Hersteller Wilkinson wurde bei Androhung eines Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000 Euro dazu verurteilt, die Klingen mit sofortiger Wirkung aus dem Handel zu nehmen. Neben einer Zahlung einer Sicherungsleistung in Höhe von 930.000 Euro ist das Unternehmen auch dazu verurteilt worden, sämtliche Klingen, die das Unternehmen noch besitzt an einen Gerichtsvollzieher zu übergeben.

Haariges Handwerk: Barbershops zelebrieren fast vergessene Techniken für Bart und Kopfhaar. In den Nostalgiesalons darf Mann noch Mann sein.

Unter der Nummer EP 1 695 800 B1 habe Gillette, so das Gericht, eine "auswechselbare Rasierklingeneinheit mit einer Klingeneinheit und mit einer Einheitenverbindungsstruktur" geschaffen, deren Verbindung zwischen Handstück und Klingeneinheit so beschaffen sei, dass die das "Zusammenführen von Handstück und Klingeneinheit" verbessere.

Das Nachsehen hat damit vorläufig die Kundschaft. Bis zu 30 Prozent günstiger wurden die Nachahmerklingen in Supermärkten und Drogerieketten verkauft. Bei wöchentlichem Wechsel der Klinge entstehen Verbrauchern für die Rasur Kosten in Höhe von rund 85 Euro im Jahr. Wer Gillettes Originalklingen kauft, muss mit Stückpreisen ab etwa 1,60 Euro rechnen. Das Gericht bezifferte den Streitwert auf 1.000.000 Euro. Wilkinson, eine Tochter des Konzerns Edgewell, sitzt in Solingen und erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von knapp 300 Millionen Euro.

Beide Anbieter sehen sich in Deutschland einem schrumpfenden Markt gegenüber – und das liegt nicht am modischen Trend zum Bart. Waren es 2013 noch 43,5 Prozent aller Männer, die angaben, sich nass zu rasieren, schrumpfte die Zahl kontinuierlich auf nur noch 40,4 Prozent im Jahr 2016, während der Anteil an Männern, die sich trocken rasieren, leicht anstieg.