New York erleuchtet im Weihnachtsfieber. Im Schaufenster von Saks auf der 5th Avenue in Manhattan erwachen die sieben Zwerge im Minuten-Takt in ihren Betten. Die Designerin Alberta Ferretti hat das Schneewittchen eingekleidet. Innen drängeln sich die Menschen an den Kosmetikständen von La Prairie und Kiehl’s unter Schneelandschaften zu den Rolltreppen und Aufzügen, um in den oberen Etagen edle Kleidung zu erstehen. Die Hände sind oft schon voll bepackt mit der Beute ihrer bisherigen Streifzüge: Gucci, Ralph Lauren, Bergdorf Goodman steht in großen Lettern auf den edlen Einkaufstaschen.

Wenige Straßenblocks weiter nördlich reckt beim Lederwaren-Spezialisten Coach ein Dinosaurier aus edlen Handtaschen seinen enormen Hals über den Kundinnen zur Ladendecke. Und bei Tiffany bestaunen Besucher aus aller Welt neben Rubinen und Smaragden auch den Weihnachtsbaum mit seinen türkisfarbenen Geschenkpäckchen. Die Straßen und Geschäfte sind voll in der New Yorker Vorweihnachtszeit.