Die amerikanische Kaufhauskette Bon-Ton hat Insolvenzschutz beantragt. Das mit einer Schuldenlast von einer Milliarde Dollar und sinkenden Umsätzen belastete Unternehmen wolle in dieser Phase nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts „potenzielle strategische Alternativen“ ausloten, hieß es in dem am Montag beim Bundeskonkursgericht in Delaware gestellten Antrag. Dazu könnte ein Verkauf von Teilen oder der gesamten Kaufhauskette gehören.