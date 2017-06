FriedrichshafenEin Winter mit Schnee auch im Flachland hat den Outdoor-Firmen in Deutschland einen guten Jahresanlauf beschert. „Das hat den Wintersport-Umsätzen sehr geholfen“, sagte die Geschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Sportartikel-Industrie, Nicole Espey, der Deutschen Presse-Agentur. Denn Winter nur in den Bergen reiche der Branche zumindest für Deutschland nicht. „Es muss sich schon in der Fläche wie Winter anfühlen, ansonsten werden die Produkte nicht verkauft, und die Leute fahren auch weniger in den Wintersporturlaub.“

Sie hoffe, dass der Schwung andauere, sagte Espey. Denn die Outdoor-Branche ist längst nicht mehr so erfolgsverwöhnt wie noch vor einigen Jahren. Bis etwa 2011 habe es noch ein zweistelliges Wachstum gegeben. „Da ist das ziemlich hochgeschossen, weil die Produkte aus einer Nische des Bergsports auch in die Fußgängerzone gekommen sind. Sie wurden salonfähig - da saßen in jedem Büro Leute mit Outdoor-Jacken statt Wintermänteln.“ Inzwischen habe aber eine gewisse Sättigung eingesetzt, sagte Espey.