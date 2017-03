Bad HonnefDie deutschen Möbelexporte haben im vergangenen Jahr mit 10,4 Milliarden Euro einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Jahr zuvor seien die Ausfuhren damit noch einmal um 1,3 Prozent angestiegen, berichtete der Verband der deutschen Möbelindustrie VDM am Freitag in Bad Honnef.

Deutlich gestiegen sei mit einem Plus von 13,7 Prozent vor allem die Nachfrage aus Tschechien sowie aus den Niederlanden (plus 8,6 Prozent) und Spanien (plus 5,8 Prozent). Wichtigste Abnehmerländer seien jedoch weiterhin Frankreich, die Schweiz und Österreich. Rückgänge habe es dagegen bei den Exporten in außereuropäische Länder wie die USA, China oder Russland gegeben.