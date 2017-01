BerlinDie Dienstleistungsgewerkschaft Verdi droht in den nächsten Monaten mit Streiks bei den Flughafen-Bodendiensten. „Es wird voraussichtlich zu Arbeitskämpfen kommen“, sagte Verdi-Bundesvorstand Christine Behle am Freitag in Berlin. Die Gespräche an einer Reihe von Flughäfen, darunter Frankfurt, zeigten kaum Fortschritte. In Deutschland sind bei den Bodendiensten wie Gepäck- und Fluggastabfertigung oder Betankung von Flugzeugen gut 30.000 Menschen beschäftigt. Konkrete Streik-Termine nannte Behle noch nicht. Am nächsten Freitag werde die Lage bewertet und Entscheidungen getroffen.

Besonders lange werde bereits in Hamburg und Berlin verhandelt, sagte Behle. An den Berliner Flughäfen habe es bislang nicht einmal ein Angebot der Arbeitgeber gegeben. Für die Niedriglohn-Arbeitsplätze fordere man zwischen einem und zwei Euro mehr Lohn pro Stunde.