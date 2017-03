Bild vergrößern Der deutsche Konsumgüterriese plant, in den USA den Verpackungshersteller Darex zu übernehmen. Kostenpunkt: rund 1,05 Milliarden US-Dollar. Reuters Bild:

Henkel will in den USA einen Hersteller von Verpackungen und Hochleistungsabdichtungen übernehmen. Dafür will der deutsche Konsumgüterriese rund 1,05 Milliarden US-Dollar ausgeben.