HamburgDer Online- und Versandhändler Otto hat seinen Umsatz weiter gesteigert. Im Geschäftsjahr 2016/2017 erhöhte das Unternehmen den Erlös um sechs Prozent auf 2,72 Milliarden Euro. Die Tochterfirma des internationalen Handels- und Dienstleistungskonzerns Otto Group sei zum siebten Mal in Folge gewachsen und habe erneut mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen, teilte die Otto GmbH & Co KG am Mittwoch in Hamburg mit. Indes war der Umsatz im vorherigen Geschäftsjahr noch um zehn Prozent gestiegen.

Das Unternehmen registrierte nun 1,9 Millionen Neukunden, ein Zuwachs von 15 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. In Summe kam der Händler 2016 auf rund 6,1 Millionen „aktive Kunden“, wie das Unternehmen berichtete.