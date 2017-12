Bild vergrößern Verdi fordert von Amazon, die Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den Versand- und Einzelhandel zu bezahlen Bild: dpa

Verdi will Amazon mit einem Streik im Umtauschgeschäft stören. Die Gewerkschaft forderte Mitarbeiter in den Logistikzentren in Bad Hersfeld auf, die Arbeit für vier Tage niederzulegen.