HamburgDer Waggonvermieter VTG ist deutlich profitabler geworden und will die Aktionäre daran teilhaben lassen. Der Umsatz sank im abgelaufenen Jahr unter anderem wegen einer schwächeren Nachfrage in Teilen des europäischen Vermietgeschäfts um vier Prozent auf rund 987 Millionen Euro, wie das Hamburger Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dagegen kletterte das operative Ergebnis (Ebitda) dank Synergien aus der Übernahme der AAE um 2,6 Prozent auf 345,3 Millionen Euro. VTG hatte den Schweizer Rivalen 2015 für 380 Millionen Euro übernommen.